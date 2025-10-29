VSE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VSE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at