27.02.2026 06:31:29
VSE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
VSE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat VSE mit einem Umsatz von insgesamt 301,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,52 USD gegenüber 0,850 USD im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,11 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
