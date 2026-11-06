VSE legte Quartalsergebnis vor

VSE äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 91,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 541,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 282,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at