VSE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VSE lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VSE -0,440 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VSE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 324,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 256,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at