VSee Health hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,88 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,600 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat VSee Health im vergangenen Quartal 1,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 62,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VSee Health 4,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at