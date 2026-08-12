VSF Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VSF Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VSF Projects ein EPS von -0,020 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at