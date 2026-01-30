Vst Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vst Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,02 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,73 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,67 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at