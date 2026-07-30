Vst Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vst Industries ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vst Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,50 INR gegenüber 3,30 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,56 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at