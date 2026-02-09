|
VST Tillers Tractors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
VST Tillers Tractors präsentierte in der am 07.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat VST Tillers Tractors 3,14 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
