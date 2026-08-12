VT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VT lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

VT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,22 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 107,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 90,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at