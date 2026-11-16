VT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VT hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,38 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 105,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at