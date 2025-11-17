VT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VT hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 19,38 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VT noch ein Gewinn pro Aktie von 14,14 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat VT im vergangenen Quartal 93,48 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VT 85,37 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at