VT Aktie
WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006
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27.06.2026 12:57:38
VT vs. NZAC: Which Global ETF Is the Better Buy for Long-Term Investors?
The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides broad global exposure at a lower cost, while the State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) prioritizes climate-related risk mitigation through specific environmental screens.Both funds offer a gateway to international equity markets, but they serve different investor priorities. While VT aims to capture the entire investable global market, NZAC filters that stock universe through the lens of the Paris Agreement.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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