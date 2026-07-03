VT Aktie
WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006
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03.07.2026 17:47:55
VT vs. SCHF: Which International ETF Is the Better Buy for Investors?
Investors looking to diversify beyond U.S. borders have two very different options to choose from with the Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) and the Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF). One aims to cover the entire global stock market in a single fund, while the other zeroes in on developed markets outside the U.S. Here's how the two compare on cost, income, and holdings.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Both funds are cheap by industry standards, but SCHF has the edge on price -- with a 0.03% expense ratio compared to VT's 0.06%. Income-focused investors will also appreciate SCHF's dividend yield of 2.95%, which is meaningfully higher than VT's 1.59%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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