18.05.2026 06:31:29

VT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VT hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent auf 105,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 41,50 JPY. Im letzten Jahr hatte VT einen Gewinn von 43,83 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat VT mit einem Umsatz von insgesamt 388,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 351,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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