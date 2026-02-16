VT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VT hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

VT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,56 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 87,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at