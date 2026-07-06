Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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06.07.2026 23:06:01
VTES vs. VCSH: Which Vanguard Bond ETF Is the Better Fit for Your Portfolio?
Investors choosing between the Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (NYSEMKT:VTES) and the Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCSH) must weigh the benefits of federally tax-free municipal income against the higher yields offered by taxable corporate debt.Vanguard manages both funds and serves as a low-cost tool for short-term income. While both focus on high-quality debt with limited interest-rate sensitivity, the primary distinction lies in the underlying credit profile and the tax treatment of the interest income for shareholders.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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