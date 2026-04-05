Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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05.04.2026 18:32:00
VTI Owns Over 3,500 Stocks, Including Nvidia, Apple, and Microsoft. Is This the Smartest Way to Buy the Entire U.S. Market Right Now?
The Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) provides investors with access to a much larger pool of U.S. stocks than the broader S&P 500 index. While the S&P 500 tracks roughly 500 large-cap U.S. stocks across sectors, the VTI exchange-traded fund (ETF) holds a basket of 3,500 stocks, representing a majority of U.S. publicly traded companies.VTI, which is passively managed, consists of large-, mid-, and small-cap stocks across sectors and categories, including growth and value.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 030,00
|1,66%
|Apple Inc.
|221,95
|0,75%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 330,00
|0,44%
|Microsoft Corp.
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