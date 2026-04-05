Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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05.04.2026 18:32:00

VTI Owns Over 3,500 Stocks, Including Nvidia, Apple, and Microsoft. Is This the Smartest Way to Buy the Entire U.S. Market Right Now?

The Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) provides investors with access to a much larger pool of U.S. stocks than the broader S&P 500 index. While the S&P 500 tracks roughly 500 large-cap U.S. stocks across sectors, the VTI exchange-traded fund (ETF) holds a basket of 3,500 stocks, representing a majority of U.S. publicly traded companies.VTI, which is passively managed, consists of large-, mid-, and small-cap stocks across sectors and categories, including growth and value.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Apple Inc. 221,95 0,75% Apple Inc.
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 18 330,00 0,44% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 323,15 1,40% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 153,70 1,41% NVIDIA Corp.

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