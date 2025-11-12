|
12.11.2025 06:31:28
VTM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
VTM hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,970 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,83 Prozent auf 898,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 731,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.