VTM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

VTM hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,970 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,83 Prozent auf 898,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 731,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at