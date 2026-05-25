VTM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VTM präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

VTM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,10 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VTM einen Umsatz von 1,09 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,51 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,36 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,72 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at