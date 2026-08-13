VTM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VTM stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

VTM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 984,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 719,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at