vTv Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

vTv Therapeutics hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at