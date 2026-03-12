vTv Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

vTv Therapeutics hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

vTv Therapeutics hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 3,200 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 3,200 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at