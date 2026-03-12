|
12.03.2026 06:31:29
vTv Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
vTv Therapeutics hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
vTv Therapeutics hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 3,200 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 3,200 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.