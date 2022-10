Vuelve "Black Friday Deals for Days" de Walmart con Más Ahorros, Eventos Más Largos y Acceso Anticipado para los Miembros de Walmart+

In EnglishBENTONVILLE, Ark., 19 de octubre de 2022 — A pedido de los clientes, Walmart anuncia el regreso de su evento de ahorros de un mes de duración, “Black Friday Deals for Days”. Al igual que en los últimos dos años, Walmart repartirá la emoción de los ahorros de Black Friday en tres eventos durante el mes de noviembre y culminará un mes de ofertas con Cyber Monday, ofreciendo a los clientes precios excelentes en los regalos imprescindibles de la temporada.Nuestros clientes cuentan con nosotros más que nunca para que los ayudemos a encontrar los mejores regalos de la temporada, a la vez que ofrecemos ahorros increíbles que solo Walmart puede ofrecer.La novedad de este año es que los eventos de "Black Friday Deals for Days" de Walmart comenzarán en Walmart.com todos los lunes de noviembre, lo que dará a los clientes una razón para esperar con ansias el comienzo de la semana laboral. Walmart también ofrecerá nuevamente el muy esperado beneficio de Early Access, y será mejor que nunca. Los miembros que paguen por Walmart+ tendrán la ventaja de que se amplíe la ventana de acceso anticipado a siete horas antes de las horas del inicio programado de los tres eventos de Walmart.com.“Con el transcurso de los años, Black Friday evolucionó de un evento de un solo día a una temporada entera y es, sin duda, el evento de compras más esperado del año. Nuestros clientes cuentan con nosotros más que nunca para que los ayudemos a encontrar los mejores regalos de la temporada, a la vez que ofrecemos ahorros increíbles que solo Walmart puede ofrecer", expresó Charles Redfield, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Merchandising de Walmart EE. UU. "Por eso seguimos desafiándonos a ofrecer una experiencia incomparable en Black Friday cada año, ofreciendo a los clientes más de lo que aman: más oportunidades para tener acceso a ahorros aún más profundos en la mejor variedad de regalos de Walmart, de manera fácil y conveniente, en línea o en nuestras tiendas”.Deals for Days 2022 - Calendar AnimationEsto es lo que los clientes pueden esperar de los eventos de ahorros "Black Friday Deals for Days" de Walmart:Semana 1 (Las ofertas comienzan en línea el 7 de nov. a las 7.00 p. m. ET y continúan en las tiendas el 9 de nov.): Early Access de Walmart+ de 12.00 p. m. ET a 7.00 p. m. ET el lunes 7 de nov.Semana 2 (Las ofertas comienzan en línea el 14 de nov. a las 7.00 p. m. ET y continúan en las tiendas el 16 de nov.): Early Access de Walmart+ de 12.00 p. m. ET a 7.00 p. m. ET el lunes 14 de nov.Semana 3 (Las ofertas comienzan en línea el 21 de nov. a las 7.00 p. m. ET y continúan en las tiendas el 25 de nov.): Early Access de Walmart+ de 12.00 p. m. ET a 7.00 p. m. ET el lunes 21 de nov.Cyber Monday (28 de nov.): Walmart cerrará un mes de ahorros increíbles con su evento de Cyber Monday.Los Mejores Precios de Black Friday y el Mejor Surtido de RegalosWalmart realizó importantes inversiones en precios para ofrecer a los clientes ahorros más sustanciosos en su increíble surtido de artículos de Black Friday de este año, con descuentos más profundos en electrónicos, artículos para el hogar, juguetes y ropa, y más artículos exclusivos de Walmart que nunca. Los clientes encontrarán emocionantes marcas de primera línea como Apple, Dyson, LEGO y LOL Surprise!, y Walmart se preparó durante meses para garantizar un inventario sólido en stock de las ofertas de Black Friday para sus clientes durante todo el mes de noviembre.Acceso Aún Más Anticipado para Miembros de Walmart+Los clientes de Walmart que paguen la membresía de Walmart+ recibirán acceso anticipado y serán los primeros en acceder a los ahorros de Black Friday en línea, además de disfrutar de todos los demás beneficios que ofrece la suscripción a Walmart+ y que permiten ahorrar tiempo.Nos enteramos de cuánto les gustó a nuestros miembros de Walmart+ ser los primeros en la fila para comprar en nuestros eventos 'Deals for Days' el año pasado, así que este año nos complace ofrecerles una ventaja aún mayor. Siempre estamos buscando formas de que las compras sean convenientes y divertidas para los miembros de Walmart+, y el acceso anticipado les da tiempo adicional para ahorrar más dinero con mucho menos estrés... y de eso se trata Walmart+El acceso anticipado es otra forma en la que Walmart está en una posición única para ofrecer a los miembros más por menos con Walmart+, ya sea en la tienda, en la estación de combustible, en las entregas, para escuchar música y, ahora, para ver sus películas y programas favoritos por Paramount+. Walmart+ cuesta $98 por año o $12.95 por mes.Un Destino de Compras Digitales SimplificadoEste año, Walmart hace que las compras en línea para Black Friday sean más fáciles que nunca para sus clientes. Walmart.com y la aplicación Walmart ofrecerán una experiencia simplificada en su sitio de Black Friday que destacará todas las mejores ofertas de Walmart en un destino digital fácil de navegar, lo que facilitará a los clientes ahorrar tiempo y dinero cuando compran. Los clientes podrán ver las opciones de pickup y entrega de los artículos de Black Friday en tiempo real.Servicios de Compras Fáciles y ConvenientesLos servicios de compras convenientes de Walmart garantizan que, independientemente de cómo, cuándo o dónde quieran comprar las ofertas de Black Friday los clientes, su experiencia será impecable. Hay varias maneras rápidas y fáciles de que los clientes hagan sus compras, incluidos pick up y entrega de todos los artículos de Black Friday y más de 240 000 artículos de las tiendas, curbside pickup, entrega Express en dos horas y entrega gratuita de pedidos en línea al otro día o en dos días.Para garantizar que devolver artículos de Black Friday sea tan fácil como comprarlos, Walmart ahora ofrece tres opciones de devoluciones nuevas y ampliadas, incluida la Garantía para las Fiestas, devoluciones curbside y Return Pickup para los miembros de Walmart+, a fin de ahorrar tiempo a los clientes durante la temporada más ajetreada del año.Pero, por supuesto, los clientes no tienen que esperar hasta el primer lunes de noviembre para encontrar grandes ahorros en Walmart. Además de los precios bajos todos los días de Walmart, el minorista ofrece miles de Rollbacks más esta temporada de fiestas en artículos de todos los departamentos en las tiendas y en línea en Walmart.com. Se puede obtener más información sobre los planes para las fiestas de Walmart en el sitio web walmart.com/Holidays.*Mientras duren los suministrosAcerca de WalmartWalmart Inc. (NYSE: WMT) ayuda a las personas de todo el mundo a ahorrar dinero y a vivir mejor, en cualquier momento y en cualquier lugar, en tiendas minoristas, en línea y a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, aproximadamente 230 millones de clientes y socios visitan más de 10 500 tiendas y numerosos sitios web de comercio electrónico bajo 46 formatos en 24 países. Con un ingreso de $573 mil millones en el año fiscal 2022, Walmart emplea aproximadamente a 2.3 millones de asociados en todo el mundo. Walmart continúa siendo un líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y oportunidades de empleo. Se puede encontrar información adicional acerca de Walmart visitando corporate.walmart.com, en Facebook en facebook.com/walmart y en Twitter en twitter.com/walmart.