Vujcic: Energiepreise noch nahe an EZB-Basisszenario

DOW JONES--Der designierte Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Boris Vujcic, hat sich relativ entspannt zum jüngsten Anstieg der Energiepreise geäußert. "Die Preise von Öl und Gas sind zwar seit der vergangenen Woche etwas gestiegen, aber sie liegen immer noch sehr nahe am Basisszenario", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in Zagreb. ESTR-Forwards preisen gegenwärtig eine EZB-Zinshebung um 25 Basispunkte am 30. April zu gut 50 Prozent ein.

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April 13, 2026 07:57 ET (11:57 GMT)