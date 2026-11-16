Vujcic: Höhere Stabilitätsrisiken aus KI und Staatsschulden

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die sich aus Künstlicher Intelligenz (KI) ergebenden Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum haben nach Aussage von Boris Vujcic, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), in jüngster Zeit an Prominenz gewonnen. Zur Eröffnung der Euro Finance Week in Frankfurt sagte er, dass die EZB die meisten der in den Finanzstabilitätsberichten aufgeführten Risiken schon länger auf dem Schirm habe, in diesem Jahr KI aber eine besondere Rolle spiele.

"In unserer Einschätzung vor einem Jahr waren KI-bezogene Schwachstellen im Wesentlichen mit überzogenen Bewertungen an den globalen Aktienmärkten und dem Risiko verbunden, dass die Marktstimmung abrupt umschlagen könnte. Gegenwärtig jedoch, während das Risiko einer Neubewertung der Märkte nicht etwa abgenommen, sondern sich weiter erhöht hat, resultieren die KI-bezogenen Risiken für die systemweite Stabilität nun aus einer Reihe zusätzlicher Faktoren - der Ausweitung der externen Finanzierung von den Aktien- auf die Fremdkapitalmärkte, der Konzentration von Risikopositionen, der beschleunigten Einführung von KI und potenziellen Cyberangriffen", sagte er laut veröffentlichtem Redetext.

Rasche Fortschritte bei den Cyberfähigkeiten von KI-Modellen bergen nach seiner Aussage Risiken, die systemische Auswirkungen hätten. Gleiches gelte für die hohe Konzentration von Drittanbietern kritischer Dienstleistungen (insbesondere von Informations- und Kommunikationstechnologiesystemen), auf die Banken und Finanzintermediäre im Euroraum angewiesen seien.

Ferner verstärkten zunehmend leistungsfähigere und autonomere KI-Systeme das Ausmaß, die Geschwindigkeit und die Raffinesse von Cyberangriffen. "Auch Social-Engineering-Angriffe werden immer wirkungsvoller. Zumindest auf kurze Sicht könnte dies das Kräfteverhältnis zugunsten der Angreifer verschieben, da Finanzinstitute beim Einsatz von KI zur Abwehr möglicherweise mit höheren Kosten und größeren Einschränkungen konfrontiert sind", warnte der EZB-Vizepräsident.

Vujcic merkte zudem an, dass Unternehmen bei der Finanzierung von Investitionen in KI-Infrastruktur zunehmend auf undurchsichtige außerbilanzielle Finanzierungsstrukturen und zirkuläre Finanzierungsvereinbarungen zurückgriffen. "Beispielsweise könnten Chiphersteller und Cloud-Anbieter in KI-Labore investieren, die sich im Gegenzug verpflichten, deren Hardware und Dienstleistungen zu kaufen", erläuterte er.

Im Fokus der EZB stehen Vujcic zufolge außerdem Sorgen um die Tragfähigkeit der Staatsschulden. Diese seien zwar seit Jahren allgegenwärtig, doch hätten sie auf beiden Seiten des Atlantiks weiter zugenommen und gehörten zu den Faktoren, die die langfristigen Renditen in die Höhe trieben. "Auch das Risiko globaler Übertragungseffekte hat sich erhöht", sagte er. Die Risiken würden durch Inflationssorgen, einen deutlichen Anstieg der Schuldenemissionen durch Hyperscaler, einen wachsenden staatlichen Finanzierungsbedarf, eine preissensiblere Anlegerbasis, erhöhte politische und geopolitische Unsicherheit sowie längerfristige strukturelle Herausforderungen weiter verschärft.

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November 16, 2026 03:30 ET (08:30 GMT)