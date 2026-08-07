Vulcabras - Azaleia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vulcabras - Azaleia äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 994,8 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vulcabras - Azaleia 894,8 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at