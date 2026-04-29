Vulcan Materials Aktie
WKN: 855854 / ISIN: US9291601097
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29.04.2026 13:05:24
Vulcan Materials Co. Reveals Rise In Q1 Income
(RTTNews) - Vulcan Materials Co. (VMC) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $165.5 million, or $1.26 per share. This compares with $128.9 million, or $0.97 per share, last year.
Excluding items, Vulcan Materials Co. reported adjusted earnings of $1.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $1.756 billion from $1.635 billion last year.
Vulcan Materials Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $165.5 Mln. vs. $128.9 Mln. last year. -EPS: $1.26 vs. $0.97 last year. -Revenue: $1.756 Bln vs. $1.635 Bln last year.
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