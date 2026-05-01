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01.05.2026 06:31:29
Vulcan Materials öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vulcan Materials hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 0,970 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,76 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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