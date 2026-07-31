Vulcan Materials öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vulcan Materials hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,42 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,16 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at