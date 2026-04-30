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30.04.2026 06:31:29
Vulcan Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Vulcan Minerals hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vulcan Minerals ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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