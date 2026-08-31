Vulcan Minerals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vulcan Minerals präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at