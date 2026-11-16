Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.11.2026 05:05:00
Vulcan-Trägerrakete verliert nach Problem Amazon-Satelliten im All
Amazon-Logo auf Startrampe" />
Eine Vulcan-Rakete sollte 40 Satelliten für Amazon Leo in den Orbit bringen. Doch diese wurden nicht ausgesetzt - ein Rückschlag für den Starlink-Konkurrenten.
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Nachrichten zu Amazon
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13.11.26
|Amazon revives deal with troubled data centre venture backed by Rick Perry (Financial Times)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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11.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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