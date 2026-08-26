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26.08.2026 06:31:28
VV Food Beverage: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
VV Food Beverage hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 717,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VV Food Beverage einen Umsatz von 668,4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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