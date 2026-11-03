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03.11.2026 06:31:28
VV Food Beverage stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VV Food Beverage hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatte VV Food Beverage ebenfalls ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 913,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 866,8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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