vVARDIS-Aktie startet an der NYSE – Anleger glauben nicht an bohrerfreie Kariesheilung

vVARDIS ist unter dem Kürzel VVVV an die New York Stock Exchange gegangen

Zuger Firma behandelt Karies im Frühstadium ohne Bohrer mit Peptiden

Umsatz hat sich mehr als verdoppelt, die Verluste bleiben jedoch hoch

Die Aktie von vVARDIS ist am Freitag an der New York Stock Exchange in den Handel gestartet, der erste Kurs lag bei 14,19 US-Dollar und damit unter dem Ausgabepreis von 18 US-Dollar. Damit bekommt erstmals der breite Markt einen Preis für eine Technologie, die beginnende Karies ohne Bohrer behandeln soll.

Ausgabepreis und Preisspanne der vVARDIS-Aktie

Ursprünglich hatte das Unternehmen rund 9,5 Millionen neue Stammaktien der Klasse A in einer Preisspanne von 21 bis 24 US-Dollar angeboten. Am Ende platzierte vVARDIS gut 9,7 Millionen Aktien zu je 18 US-Dollar und damit deutlich unter dem unteren Ende der Spanne. Der Bruttoerlös liegt so bei rund 175 Millionen US-Dollar, statt der bis zu knapp 229 Millionen, die am oberen Ende möglich gewesen wären. Die Konsortialbanken können binnen 30 Tagen bis zu knapp 1,46 Millionen weitere Aktien zum Ausgabepreis übernehmen. Reuters zufolge hatte vVARDIS am oberen Ende der Spanne eine Bewertung von bis zu 4,37 Milliarden US-Dollar angepeilt. Angeführt wurde das Konsortium von Goldman Sachs und JPMorgan, dazu kamen William Blair, UBS und die Deutsche Bank.

Curodont: Kariesbehandlung in fünf Minuten

Gegründet haben das Unternehmen 2020 die Schweizer Zahnärztinnen Haley und Goly Abivardi, die als Schwestern bis heute gemeinsam an der Spitze stehen. Kern des Geschäfts ist die Plattform Curodont: Eine peptidhaltige Lösung dringt in beginnende Kariesläsionen ein und soll dort ermöglichen, dass Mineralien aus dem Speichel den Zahnschmelz von innen wieder aufbauen. Die Behandlung dauert laut Prospekt höchstens fünf Minuten und kommt ohne Bohrer und Betäubung aus. Seit dem US-Marktstart im Januar 2024 ging das Produkt an mehr als 20.000 der rund 110.000 allgemeinen Zahnarztpraxen in den USA. Den Vertrieb dort übernimmt exklusiv Henry Schein, ergänzt durch einen eigenen Außendienst. Im April stieg zudem Apollo Global Management als Minderheitsinvestor ein.

Umsatz verdoppelt, Gewinnschwelle noch fern

Die Wachstumskurve ist steil. Für die ersten neun Monate 2026 erwartet vVARDIS vorläufig einen Umsatz von 47,7 bis 49,2 Millionen US-Dollar, nach 22,3 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie aus dem SEC-Börsenprospekt hervorgeht. Die Bruttomarge kletterte auf rund 86 Prozent nach 69 Prozent, auch weil die Herstellkosten je Einheit dank eines neuen Fertigungsverfahrens um 60 Prozent sanken. Unter dem Strich steht dennoch ein Nettoverlust von 39,7 bis 41,3 Millionen US-Dollar und damit etwa so viel wie im Vorjahr mit 40,7 Millionen, denn operative Kosten und Zinslast steigen. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf minus 9,2 bis 9,4 Millionen US-Dollar nach minus 17,1 Millionen. Ende September lagen noch rund 19 Millionen US-Dollar in der Kasse.

Gründerinnen behalten das Sagen

Wer die Aktie zeichnet, kauft Wachstum, aber kaum Mitsprache. Über zwei Aktiengattungen kontrollieren die Gründerinnen nach dem Börsengang 87 Prozent der Stimmrechte, vVARDIS gilt an der NYSE damit als kontrolliertes Unternehmen mit gelockerten Pflichten zur Unternehmensführung. Laut Prospekt haben beide zudem private Kredite aufgenommen, für die ein erheblicher Teil ihrer Aktien verpfändet ist. Auch die Abhängigkeit vom Vertriebspartner ist hoch: Henry Schein stand 2025 für 72 Prozent der Umsätze. Und ein Detail relativiert die Erzählung vom klinisch belegten Durchbruch: Weil Curodont Repair Fluoride Plus in den USA wegen seines Fluoridgehalts als rezeptfreies Arzneimittel reguliert wird, hat die FDA nach Angaben des Unternehmens weder Sicherheit noch Wirksamkeit geprüft.

Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion Finanzen.at

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