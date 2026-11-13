vVARDIS Aktie

vVARDIS ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VVARDI / ISIN: NET00VVARDI1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.11.2026 07:19:20

VVARDIS Holding Prices 9.72 Mln Class A Ordinary Shares IPO At $18/shr

(RTTNews) - VVARDIS Holding AG (VVVV), a Swiss healthcare company, Friday revealed the pricing of its Initial Public Offering or IPO of 9.72 million Class A ordinary shares at $18.00 per share. The company has also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1.46 million shares at the IPO price to cover any over-allotments.

The shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on November 13, 2026, under the ticker symbol "VVVV". The offering is expected to close on or about November 16, subject to customary closing conditions.

Goldman Sachs & Co. LLC and J.P. Morgan are acting as joint bookrunning managers for the offering, the company said in an official statement.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu vVARDIS

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu vVARDIS

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen