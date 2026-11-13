VVARDIS Holding Prices 9.72 Mln Class A Ordinary Shares IPO At $18/shr

(RTTNews) - VVARDIS Holding AG (VVVV), a Swiss healthcare company, Friday revealed the pricing of its Initial Public Offering or IPO of 9.72 million Class A ordinary shares at $18.00 per share. The company has also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1.46 million shares at the IPO price to cover any over-allotments.

The shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on November 13, 2026, under the ticker symbol "VVVV". The offering is expected to close on or about November 16, subject to customary closing conditions.

Goldman Sachs & Co. LLC and J.P. Morgan are acting as joint bookrunning managers for the offering, the company said in an official statement.