vVARDIS vor dem Börsendebüt: Chancen und Risiken für neue Aktionäre

Wachstum und Verluste liegen beim Börsengang eng beieinander

Zwei Gründerinnen behalten die Kontrolle über die Stimmrechte

Schulden und ein starker Vertriebspartner prägen das Risikoprofil

vVARDIS wagt am Freitag den Sprung an die New Yorker Börse NYSE. Für Anleger steht dabei weniger der mögliche Ausgabepreis im Mittelpunkt als die Frage, was sie dafür bekommen: ein stark wachsendes Dentalunternehmen, das allerdings hohe Verluste schreibt und seinen Aktionären bei den Stimmrechten kaum Mitspracherecht einräumt.

Angebot und Geschäft von vVARDIS

Wie das Unternehmen in seinem Prospekt vom 6. November 2026 mitteilte, bietet vVARDIS im Rahmen des Börsengangs 9.523.810 neue Class-A-Aktien in einer Preisspanne von 21 bis 24 US-Dollar an. Auf Basis des angenommenen Mittelpunkts der Preisspanne würden dem Unternehmen nach Abzug von Provisionen und Kosten rund 191,1 Millionen US-Dollar zufließen. Am oberen Ende der Spanne läge der Bruttoerlös bei knapp 229 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption über gut 1,4 Millionen Aktien aus dem Bestand der Gründerinnen, deren Erlös nicht an das Unternehmen fließt. Das Kapital soll für allgemeine Unternehmenszwecke und mögliche Zukäufe eingesetzt werden, konkrete Vorhaben gibt es bislang jedoch nicht. Die Aktie soll unter dem Kürzel VVVV gehandelt werden. Als Konsortialführer fungieren Goldman Sachs und JPMorgan.

Im Mittelpunkt des Geschäfts steht die peptidbasierte Plattform Curodont, die auf kurzen Aminosäureketten beruht und Karies im Frühstadium ohne Bohren und Spritzen behandeln soll. Die Lösung dringt in beginnende Kariesläsionen ein und soll dort ermöglichen, dass Mineralien aus dem Speichel den Zahnschmelz von innen wieder aufbauen. Die Behandlung dauert laut Prospekt höchstens fünf Minuten. In den USA wird Curodont Repair Fluoride Plus als rezeptfreies Arzneimittel reguliert und trägt laut Prospekt den Großteil zum Umsatz bei. Allerdings hat die US-Gesundheitsbehörde FDA bislang weder Sicherheit noch Wirksamkeit des Produkts geprüft. Das Marktpotenzial in den USA beziffert vVARDIS auf mindestens 13 Milliarden US-Dollar. Eine unabhängige Überprüfung dieser Schätzung liegt nicht vor.

Seit dem US-Marktstart im Januar 2024 wurde das Produkt an mehr als 20.000 der rund 110.000 allgemeinen Zahnarztpraxen in den USA verkauft. Den exklusiven Vertrieb übernimmt dort Henry Schein, ergänzt durch einen eigenen Außendienst. Im April 2026 stieg zudem Apollo Global Management als Minderheitsinvestor ein. Damit konzentriert sich das Geschäft allerdings auf ein Produkt und einen Markt. Ob sich das von vVARDIS angenommene Marktpotenzial tatsächlich ausschöpfen lässt, muss sich erst im weiteren Geschäftsverlauf zeigen.

Wachstum trifft auf Verluste und Schulden

Die Geschäftszahlen verdeutlichen, wie stark Wachstum und finanzielle Belastungen bei vVARDIS auseinanderliegen. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Nettoumsatz laut Prospekt auf 30,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch 12,2 Millionen US-Dollar erzielt worden waren. Gleichzeitig belief sich der Nettoverlust auf 56,4 Millionen US-Dollar.

Auch 2026 setzte sich das Umsatzwachstum fort: Im ersten Halbjahr erreichte der ungeprüfte Nettoumsatz 28,6 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über den 9,1 Millionen US-Dollar des Vorjahreszeitraums. Für die ersten neun Monate 2026 erwartet vVARDIS vorläufig einen Umsatz zwischen 47,7 und 49,2 Millionen US-Dollar, nach 22,3 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit hat sich der Umsatz in den ersten neun Monaten mehr als verdoppelt.

Auch die operative Entwicklung zeigt Verbesserungen. Die Bruttomarge stieg in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig auf rund 86 Prozent, nach 69 Prozent im Vorjahreszeitraum. Dazu trug unter anderem ein neues Fertigungsverfahren bei, durch das die Herstellkosten je Einheit um 60 Prozent sanken. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 17,1 Millionen auf minus 9,2 bis 9,4 Millionen US-Dollar.

Unter dem Strich bleibt die Lage jedoch angespannt: Der Nettoverlust belief sich in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig auf 39,7 bis 41,3 Millionen US-Dollar und lag damit in einer ähnlichen Größenordnung wie im Vorjahreszeitraum mit 40,7 Millionen US-Dollar. Steigende operative Kosten und die Zinslast belasten das Ergebnis weiterhin. Ende September 2026 verfügte vVARDIS zudem nur noch über rund 19 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln.

Dem stehen erhebliche finanzielle Verpflichtungen gegenüber. Ende 2025 beliefen sich die ausstehenden Darlehen von vVARDIS laut SEC-Prospekt auf rund 103 Millionen US-Dollar. Teilweise waren diese mit Zinssätzen von bis zu 16 Prozent verbunden. Eine nachhaltige Profitabilität ist damit trotz des starken Umsatzwachstums noch nicht in Sicht.

Ein weiteres Risiko ist die starke Abhängigkeit von einem einzelnen Vertriebspartner: Henry Schein, der exklusive US-Distributor, war 2025 für 72 Prozent des Nettoumsatzes verantwortlich. Sollte die Zusammenarbeit beeinträchtigt werden, könnte dies erhebliche Folgen für die Geschäftsentwicklung haben.

SRF-Redakteur Manuel Rentsch bezeichnete am Mittwoch insbesondere das Verhältnis zwischen Verlust und Umsatz als kritisch. Wie belastbar das Geschäftsmodell tatsächlich ist, dürfte sich nicht zuletzt an der Entwicklung der Zinslast und daran zeigen, ob vVARDIS seine starke Abhängigkeit von einem einzelnen Vertriebspartner verringern kann.

Gründerinnen behalten die Kontrolle

Die Stimmrechtsstruktur ist ebenfalls im SEC-Prospekt detailliert beschrieben. Nach dem Börsengang sollen die Gründerinnen gemeinsam 87 Prozent der Stimmrechte halten. Neue Aktionäre haben damit trotz ihrer Kapitalbeteiligung nur begrenzten Einfluss auf die Unternehmensführung. Möglich wird diese Kontrolle durch eine besondere Aktienstruktur: Eine Class-B-Aktie verfügt über das zehnfache Stimmgewicht einer Class-A-Aktie, gewährt aber nur ein Zehntel der wirtschaftlichen Rechte. Nach den Regeln der NYSE gilt vVARDIS damit als von einem Großaktionär kontrolliertes Unternehmen. Das ermöglicht unter anderem Ausnahmen von bestimmten Governance-Vorgaben, etwa bei der geforderten Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder.

Die Sonderrechte sind allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. So werden Class-B-Aktien im Verhältnis 10 zu 1 in Class-A-Aktien umgewandelt, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, beispielsweise wenn eine der Gründerinnen die Geschäftsleitung verlässt oder stirbt.

Hinzu kommt die persönliche finanzielle Situation der beiden Gründerinnen. Laut SEC-Prospekt sind sie hoch verschuldet und haben einen erheblichen Teil ihrer Aktien als Sicherheit verpfändet. Zum 31. Dezember dieses Jahres werden private Verbindlichkeiten von insgesamt 60 Millionen Schweizer Franken fällig. Davon sollen 55 Millionen Schweizer Franken durch neue Darlehen refinanziert werden, während die verbleibenden fünf Millionen Schweizer Franken anderweitig finanziert werden sollen.

Rentsch bewertete die Stimmrechtskontrolle durch die Gründerinnen am Mittwoch als unattraktiv für Anleger. Neue Aktionäre beteiligen sich damit zwar am möglichen Wachstum des Unternehmens, haben aber kaum Einfluss auf dessen Führung und Governance. Die Verpfändung der Gründeraktien bringt zudem einen weiteren Risikofaktor ins Spiel, da die persönliche finanzielle Situation der Gründerinnen auch für die Aktie relevant werden kann.

vVARDIS-Aktie: Einstieg zum Börsenstart eher spekulativ

vVARDIS bietet mit seinem innovativen Behandlungskonzept, dem großen Marktpotenzial und dem dynamischen Umsatzwachstum durchaus interessante Wachstumsperspektiven. Auch die verbesserte Bruttomarge und der rückläufige Verlust beim bereinigten EBITDA zeigen, dass das Unternehmen operativ Fortschritte macht. Allerdings stehen dem hohe Nettoverluste, eine erhebliche Verschuldung und die starke Abhängigkeit von einem einzelnen Vertriebspartner gegenüber.

Hinzu kommt, dass die Gründerinnen trotz des Börsengangs die Kontrolle über die Stimmrechte behalten und neue Aktionäre kaum Einfluss auf strategische Entscheidungen nehmen können. Ein Einstieg direkt zum Börsenstart ist daher vor allem für risikobereite Anleger interessant. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen sein Wachstum fortsetzen, die Kosten kontrollieren und mittelfristig profitabel wirtschaften kann. Wer einen Einstieg erwägt, sollte zunächst die endgültige Preisfestsetzung und die Kursentwicklung nach dem Börsendebüt abwarten. Bis sich die Geschäftsentwicklung stabilisiert und die Profitabilität verbessert, überwiegen die Unsicherheiten.

Alternativen zur vVARDIS-Aktie: Diese Branchenwerte sind interessant

Wer den Markt für Zahngesundheit und Kariesprävention abdecken möchte, ohne direkt in den noch jungen und risikoreichen Börsenneuling vVARDIS einzusteigen, kann auf etablierte börsennotierte Branchenunternehmen setzen. Besonders interessant sind dabei Solventum, Colgate-Palmolive und DENTSPLY Sirona, die mit Dentalprodukten, Fluoridbehandlungen und Lösungen zur Kariesprävention in angrenzenden Marktsegmenten vertreten sind. Auch Haleon mit Marken wie Sensodyne und parodontax sowie Procter&Gamble mit Oral-B bieten einen Zugang zum globalen Mundgesundheitsmarkt.

Diese Unternehmen verfügen bereits über etablierte Marken, internationale Vertriebsstrukturen und breitere Produktportfolios, wodurch sie weniger stark von einzelnen Produkten abhängig sind als vVARDIS. Anleger sollten allerdings beachten, dass Zahngesundheit und Kariesprävention bei diesen Konzernen nur einen Teil des Geschäfts ausmachen und die Aktien daher keine direkte Beteiligung am Wachstum der Peptid-Technologie von Curodont ermöglichen. Wer das Branchenthema breiter und mit einem tendenziell geringeren Einzelunternehmensrisiko spielen möchte, findet hier dennoch interessante Alternativen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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