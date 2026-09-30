VVC Exploration: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VVC Exploration hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 133,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at