22.12.2025 06:31:29
VVC Exploration stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VVC Exploration stellte am 19.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VVC Exploration 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
