VVC Exploration stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VVC Exploration stellte am 19.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VVC Exploration 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at