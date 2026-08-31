VVC Exploration: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

VVC Exploration äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen CAD gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at