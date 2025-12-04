|
VVT Med: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
VVT Med hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VVT Med ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
