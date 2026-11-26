VVT Med hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VVT Med ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 300 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at