VVT Med: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VVT Med lud am 30.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,110 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte VVT Med ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at