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03.07.2026 06:31:29
VVT Med stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
VVT Med lud am 30.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VVT Med ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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