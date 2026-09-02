VVT Med verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VVT Med gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VVT Med ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at