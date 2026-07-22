Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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22.07.2026 14:44:00
VW: 2027 sollen in China Fahrzeuge mit Level-3-Fahren auf den Markt kommen
VW will die Entwicklung von Fahren mit Level 3 und Level 4 in China beschleunigen. Dafür vertieft der Konzern die Zusammenarbeit mit Horizon Robotics.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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