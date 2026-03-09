Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
09.03.2026 11:38:00
VW: AfD-nahe Liste will Mehrheit im Betriebsrat in Zwickau erringen
Bei VW in Zwickau wird die Betriebsratswahl zum Stimmungstest: Erstmals könnten AfD-nahe Arbeitnehmer in einer deutschen Autofabrik eine zentrale Rolle übernehmen. Mit ihren Parolen bringen sie das eigene Werk in Gefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|91,90
|0,00%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,26
|-0,93%
