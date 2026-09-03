Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.09.2026 06:00:12
VW, Amazon and others name blacklisted groups among potential suppliers
More than 160 US companies unable to rule out sanctioned smelters in test of western efforts to clamp down on conflict mineralsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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