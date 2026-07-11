Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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11.07.2026 12:53:00

VW: Betriebsrat will Vorstandschef Oliver Blume vor die Belegschaft zitieren

Der Volkswagen-Konzern ringt um seine Zukunft – und verhandelt ein Sparpaket. Doch der Graben zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern wird tiefer. Die Beschäftigten verlangen Informationen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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