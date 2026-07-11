Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
11.07.2026 12:53:00
VW: Betriebsrat will Vorstandschef Oliver Blume vor die Belegschaft zitieren
Der Volkswagen-Konzern ringt um seine Zukunft – und verhandelt ein Sparpaket. Doch der Graben zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern wird tiefer. Die Beschäftigten verlangen Informationen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!